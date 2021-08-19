Konyaspor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna almaya çok yakın

1800 yıldır korunan mumya ilk defa görüntülendi! AK Partili vekilin yüz ifadesine dikkat

ÖTV indirimi sonrası bayilere koşanları yıkan haber! Nur topu gibi bir sorun daha var

Sevgi iyileştirir! Yangında neredeyse telef olacakken bulunan boğayı bir de şimdi görün

Müebbet alan paşalara bir kötü haber daha! Rütbeleri sökülüyor

Fenerbahçe'de yaprak dökümü devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda Ozan Tufan'ın ardından Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği bir diğer futbolcu Mame Thiam'ın da yeni takımı netleşti.

UFAK PÜRÜZLERİN ÇÖZÜLMESİNİN ARDINDAN İMZAYI ATACAK

Fanatik'in haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Konyaspor 'un transfer etmek istediği Mame Thiam, Yeşil-Beyazlı kulüple anlaşmaya varırken transferin önündeki tek engel olarak Kasımpaşa ile Fenerbahçe'nin arasındaki "sonraki satıştan pay" maddesi olduğu öğrenildi. Ufak pürüzlerin giderilmesi halinde 28 yaşındaki golcü yeni sezonda Konyaspor forması giyecek.