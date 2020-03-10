Konyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Konyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

- Konyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında konuk edeceği Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.

- Konyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

KONYA - Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında konuk edeceği Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.

Yeşil - beyazlılar Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Faruku Miya, Marin Anicic, Serkan Kırıntılı, Selim Ay ile Mücahit Atalay katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman çabukluk çalışması ile devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Volkan Fındıklı ile Erdon Daci daha sonra ayrı olarak atletik performans antrenörü Cengiz Demirel yönetiminde çalıştı.

Oyuncular, savunma - hücum çalışmasının ardından yapılan taktik çalışma ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Konyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Konyaspor, Kayacık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 06:23 Kaynak: İHA
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