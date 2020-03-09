Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar Kayacık Tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Faruku Miya, Marin Anicic, Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic ile Jens Jonsson katılmazken, Erdon Daci, Volkan Fındıklı ile Robert Mak ise antrenörler Ercan Kılıç ve Cengiz Demirel yönetiminde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 ile devam etti.


Oyuncular koşu ve açma-germe hareketleri ile haftanın ilk çalışmasını tamamladı. - KONYA

Fenerbahçe, Konyaspor, 14 Mart, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:56 Kaynak: İHA
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