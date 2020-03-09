Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.


Daha sonra 5'e 2 oyunla devam eden idman, koşu ve açma-germe hareketleriyle tamamlandı.


Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Farouk Miya, Marin Anicic, Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic ile Jens Jonsson katılmazken, Erdon Daci, Volkan Fındıklı ve Robert Mak ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.


Bülent Korkmaz, Kayacık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:31 
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