Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
04.03.2021 18:01
Konyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında pazartesi günü iç sahada oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.
Konyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında pazartesi günü iç sahada oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman pas çalışması ve ısınma hareketleri ile başladı. Çalışma topla oyunla devam etti. Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Marin Anicic, Barış Yardımcı katılmadı. İbrahim Sehic, Musa Çağıran ve Volkan Fındıklı ise takımla birlikte çalıştı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
(İHA)
Son Dakika Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Antalya ile berabere kaldığı maçın ardından İstanbul paylaşımı yaptı Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor