Konyaspor-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika

Konyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

08.03.2021 19:33
Konyaspor-Fenerbahçe maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, geçen haftaki Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre 4 oyuncu değişikliğiyle sahada yer aldı.

Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, geçen haftaki Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre 4 oyuncu değişikliğiyle sahada yer aldı.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, ligin 28. haftasındaki Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde yer alan Tisserand, Ozan Tufan, Mesut Özil ve Samatta'nın yerine, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Valencia ve Thiam'e ilk 11'de yer verdi.

Fenerbahçe karşılaşmaya; Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia ve Thiam ilk 11'i ile çıktı.

Teknik direktör Erol Bulut, sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo ile devre arası transferlerinden İrfan Can Kahveci'yi yedek kulübesinde bekletmeyi tercih etti. Transferi uzun süre konuşulan İrfan Can, sakatlığı sebebiyle takımından uzak kalmıştı.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Mesut Özil, Sinan Gümüş, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle takımdan ayrı çalışan Caner Erkin de takım kadrosunda bulunmadı.

Sarı-lacivertli futbolcular, maç öncesi seremoniye çıkarken üzerinde "Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz" yazılı siyah tişörtlerle çıktı.

İttifak Holding Konyaspor'da 4 değişiklik

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da geçen hafta Medipol Başakşehir ile yaptıkları maçın 11'ine göre takımını 4 mecburi değişiklikle sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam, Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inde yer alan kaleci Eray Birniçan, Guilherme, Hadziahmetovic ve Daci'nin yerine İbrahim Sehic, Adil Demirbağ, Shengelia ve Milosevic'i ilk 11'e dahil etti.

Konyaspor karşılaşmaya; İbrahim Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Diomande, Jevtovic, Shengelia, Milosevic, Sekidika ve Cikalleshi ilk 11'i ile başladı.

Yeşil-beyazlı ekipte, kart cezalısı Guilherme Sitya ile sakatlıkları bulunan Alper Uludağ, Barış Yardımcı, Volkan Fındıklı ve Marin Anicic kadroda yer almadı.

Öte yandan yeşil-beyazlı futbolcular, maç öncesi antrenmanına, 4 Mart'ta Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Mehmetçiklerin isimlerinin yazılı olduğu maskelerle çıktı.

İttifak Holding, Antalyaspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü 80 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde kendini iple astı Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü
Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti         
21:21
Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik         
21:05
Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı         
20:55
Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt         
20:13
Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı         
20:00
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı         
17:50
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 21:38:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaspor-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei