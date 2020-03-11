Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü - Son Dakika Spor

Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü

7 saat önce

İTTİFAK Holding Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü.

Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü, System.String[]

İTTİFAK Holding Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 devam eden antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Faruku Miya ile Marin Anicic katılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar


Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:55 Kaynak: DHA
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