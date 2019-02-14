Konyaspor, Fenerbahçe Taktiğini Çalıştı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor hazırlıklarını taktik çalışma ile sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe
ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor
hazırlıklarını taktik çalışma ile sürdürdü. 16 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile 22. hafta maçında karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, taktik çalışma gerçekleştirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman
ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık
Tesisleri'nde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner
, Paolo Hurtado, Fallou Diagne, Jens Jonsson katılmazken, Selim Ay
ve Amir Hadziahmetovic takımla birlikte çalıştı. Isınma ve çabukluk çalışması ile başlayan antrenman 4 grupta oynanan 4'e 1 pas ve top kapma çalışması ile devam etti. Oyuncular taktik çalışma ile antrenmanı sonlandırdı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:51 Kaynak: İHA
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