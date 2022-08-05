Vaduz-Konyaspor maçının ardından - Muhammet Demir - Son Dakika
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Vaduz-Konyaspor maçının ardından - Muhammet Demir

05.08.2022 00:03

Konyaspor Futbolcusu Muhammet Demir'in açıklamaları VADUZ - Konyaspor Futbolcusu Muhammet Demir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndaki Vaduz maçının ardından Rheinpark Stadı'nda açıklamalarda bulundu.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndaki Vaduz maçının ardından Rheinpark Stadı'nda açıklamalarda bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vaduz-Konyaspor maçının ardından - Muhammet Demir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vaduz-Konyaspor maçının ardından - Muhammet Demir - Son Dakika
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