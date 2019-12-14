Konyaspor, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya talip - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya talip - Son Dakika Spor

Konyaspor, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya talip

6 saat önce

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Taylan'ı takımında görmek istediğini kaydedince yeşil beyazlı yönetim, görüşmelere başlamak üzere Galatasaray ile temasa geçti.

Konyaspor, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya talip, System.String[]

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Taylan'ı takımında görmek istediğini kaydedince yeşil beyazlı yönetim, görüşmelere başlamak üzere Galatasaray ile temasa geçti.


Sarı kırmızılılar tarafından 4 yıllık sözleşme yapılan ancak takımda süre alamayan 24 yaşındaki oyuncunun gidişi için Terim de onay verdi.


Transferin ise sezon sonuna kadar ya da 1.5 yıllık şeklinde yapılacak anlaşmaya göre, kiralık olarak gerçekleşmesi bekleniyor...


Sezon başında bedelsiz olarak takıma kazandırılan Taylan bu sezon Galatasaray formasıyla 2'si lig 1'i Ziraat Türkiye Kupası olamak üzere sadece 3 maçta forma giydi.


(Fotomaç)


Aykut Kocaman, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:48 
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