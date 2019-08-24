Son Dakika Haberleri: Konyaspor, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı! iddaa'da TEK MAÇ...
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Konyaspor, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı! iddaa'da TEK MAÇ...

1 saat önce

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Konyaspor, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı! iddaa'da TEK MAÇ..., System.String[]

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.


İdman, 4'e 1 oyun, koşu, pas ve çabukluk hareketlerinin ardından taktik çalışma ile tamamlandı.


Antrenmana takımdan ayrı çalışan Paolo Hurtado dışında tüm oyuncular katıldı.


Aykut Kocaman, Kayacık, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:32 
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