Son Dakika Haberleri: Konyaspor, Galatasaray karşısında 3 puana hasret! 25 maç oldu...
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Konyaspor, Galatasaray karşısında 3 puana hasret! 25 maç oldu...

1 saat önce

Yeşil-beyazlı ekip, ligde Galatasaray'ı 25 maçtır yenemiyor.

Konyaspor, Galatasaray karşısında 3 puana hasret! 25 maç oldu..., System.String[]

Yeşil-beyazlı ekip, ligde Galatasaray'ı 25 maçtır yenemiyor.


Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 25 karşılaşmadan 19'unu yitirdi, 6'sında berabere kaldı, 16 yıla yakın süredir 3 puana ulaşamadı.


- Deplasmanda galibiyeti yok


Konyaspor, lig tarihinde Galatasaray ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kazanamadı.


Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 18 lig maçından 15'ini sarı-kırmızılılar kazandı, 3'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.


Konyaspor deplasmandaki puanlarını 2006-2007'de 3-3, 2015-2016'da 0-0, geçen sezon da 1-1'lik beraberliklerle aldı.


İstanbul'da ev sahibi ekip 46, konuk takım ise 14 gol attı.

Süper Lig'de 37. randevu


Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 37. kez karşı karşıya gelecek.


İki takım arasında geride kalan 36 maçtan 27'sini Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 71 golüne, yeşil-beyazlılar 20 golle yanıt verebildi.


Geçen sezonki maçlar İstanbul'da 1-1, Konya'da 0-0 berabere bitti.


- En farklı skorlu galibiyetler


2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.


Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.

Galatasaray, Konyaspor, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:52 
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