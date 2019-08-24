Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
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Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:55 Kaynak: İHA
Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı. Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başlarken, 4'e 1 topla oyun ile devam etti. Takımdan ayrı çalışan Paolo Hurtado dışında tüm oyuncular antrenmana katıldı. Oyuncular idmanı taktik çalışma ile tamamladı.
(İHA)
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