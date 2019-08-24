Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.



Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başlarken, 4'e 1 topla oyun ile devam etti. Takımdan ayrı çalışan Paolo Hurtado dışında tüm oyuncular antrenmana katıldı. Oyuncular idmanı taktik çalışma ile tamamladı. - KONYA