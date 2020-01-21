Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, iki günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, iki günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 19'uncu hafta maçında Galatasaray'ı konuk edecek olan İttifak Holding Konyaspor, iki günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken 10'a 10 oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Yeni transfer Guilherme Sitya da antrenmanda yer alırken Serkan Kırıntılı ve Deni Milosevic takımdan ayrı çalıştı. Ferhat Öztorun ise antrenmana katılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar


İttifak Holding, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:59 Kaynak: DHA
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