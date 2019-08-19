Konyaspor, Galatasaray mesaisine ara vermeden başladı
1 saat önce
Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Konyaspor Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:46 Kaynak: DHA
, Galatasaray
maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Süper Lig'in ilk maçında sahasında konuk ettiği MKE Ankagücü ile 0-0 berabere kalan Konyaspor, ikinci hafta deplasmanda oynayacağı Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde Kayacık
Tesisleri'nde sabah saatlerinde yapılan antrenmanda MKE Ankaragücü
maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı. Oyuna sonradan giren ve süre almayan oyuncular ise koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı 6'ya 3 oyun ve dönüşümlü 3 grup halinde oynanan çift kale maçla tamamladı. Tedavisi süren Volkan Fındıklı
ise takımdan ayrı olarak çalıştı.
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