Konyaspor, Galatasaray mesaisine ara vermeden başladı
55 dakika önce
Süper Lig'in ilk maçında sahasında konuk ettiği MKE Ankagücü ile 0-0 berabere kalan Konyaspor, ikinci hafta deplasmanda oynayacağı Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Süper Lig'in ilk maçında sahasında konuk ettiği MKE Ankagücü ile 0-0 berabere kalan Konyaspor
, ikinci hafta deplasmanda oynayacağı Galatasaray
karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde Kayacık
Tesisleri'nde sabah saatlerinde yapılan antrenmanda MKE Ankaragücü
maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı.
Oyuna sonradan giren ve süre almayan oyuncular ise koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı 6'ya 3 oyun ve dönüşümlü 3 grup halinde oynanan çift kale maçla tamamladı.
Tedavisi süren Volkan Fındıklı
ise takımdan ayrı olarak çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:34
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