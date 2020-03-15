Konyaspor, galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor, galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi - Son Dakika Spor

Konyaspor, galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi

6 saat önce

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçı kazanamayan, son 18 karşılaşmasında ise tek galibiyeti bulunan İttifak Holding Konyaspor, iç sahada Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada aldığı 3 puanla şeytanın bacağını kırdı.

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Süper Lig'de oynadığı son 7 maçı kazanamayan, son 18 karşılaşmasında ise tek galibiyeti bulunan İttifak Holding Konyaspor, iç sahada Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada aldığı 3 puanla şeytanın bacağını kırdı.

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Güven Öten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşısında aldıkları galibiyetten dolayı oyuncuları ve teknik ekibi kutladı.

Konyaspor camiası için önemli bir galibiyeti aldıklarını ifade eden Öten, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli bir maçtı. 9 kişiyle alınan bir galibiyet. Bundan sonra her maçı final niteliğinde değerlendireceğimizi geçen hafta da belirtmiştim. Rakip hiç önemli değil, her maçı tek tek değerlendireceğiz. Bu maçta en büyük olay hakem hatalarının artık uç noktada olmasıydı. Çok bariz bir golümüz verilmedi. Oyuncularımız çok basit sarı kartlardan, kırmızı kartlardan atıldı ama ilahi adalet yerini buldu. Biz 9 kişiyle de olsa rakibimizi yenerek gerçekten bizim adımıza çok önemli bir 3 puanı aldık. Bu bir kırılma maçıydı. İnşallah önümüzdeki maçlar daha iyi olacak. Tebrik ediyoruz. İlahi adaletin sonucunda da bu maç, Konyaspor'un oldu."

Sezon başından beri tek gol katkısı bulunan Bajic'in gol atmasının da kendilerini mutlu ettiğini anlatan Öten, şöyle devam etti:

"Bajic'in gol atması da çok önemliydi. Ancak 3 puanla ligde her an her şey değişebiliyor haliyle. Sonuçta biz de taraftarımız da futbolcularımız da bu zamana kadar istem dışı üzüldük, üzdük. Çünkü Konyaspor bu değildi. Gördünüz, Konyaspor istediği zaman 9 kişiyle bile rakibini yenebiliyor. Yeri geldi 11 kişiyle kendi ayarındaki rakiplerini bile yenemedik veya berabere kaldık. Bu takımda bir şeylerin artık dengeye girdiğini o birlik ve beraberliğin oluştuğunu gösteriyor. Bizim en büyük sevincimiz ondan. Her açıdan önemli bir galibiyet. İnşallah bundan sonraki 8 maçı da tek tek değerlendirip üst sıralara doğru çıkmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Asla rehavet yok. Bundan sonra her maç bizim için final."

Tarihinde Fenerbahçe'yi bir sezonda iki farklı takım başında çıkarak yenen bir teknik direktör olan Bülent Korkmaz ile ilgili soruya ise Öten, "Bülent hocamız geldiğinden beri 3 puanı evimizde veya deplasmanda alamamıştı. Hocamızla 3 puan hasretimiz vardı. Bunu Fenerbahçe karşısında tesadüfen öyle denk geldi diyelim artık. Hocamızın da bu şekilde düşündüğünü zannetmiyorum. Bizim 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Bunu isteyen de bizdik alan da biz olduk diyelim." diye yanıtladı.

İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:50 Kaynak: AA
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