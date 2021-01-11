Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

11.01.2021 21:57
Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 13 Ocak Çarşamba günü oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başladı.

İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 13 Ocak Çarşamba günü oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.

Topla oyun ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan tedavilerine devam edilen Guilherme Sitya, Farouk Miya ve Volkan Fındıklı antrenmana katılmazken, Adil Demirbağ ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

İttifak Holding, Türkiye Kupası, Konyaspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Barcelona, Real Madrid ile oynayacağı 'El Clasico'ya özel forma ile çıkacak Fatih Ürek'ten çok konuşulacak itiraf: En yakınlarım 20 milyon liramı aldı "Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü önce otomobile ardından yayalara çarptı: 4 yaralı Son Dakika: Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni dönem! İstikşafi görüşmeler 25 Ocak'ta yapılacak Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Meteoroloji tek tek uyardı! 10 ilde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli fırtına etkili olacak Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Perşembe veya Cuma günü aşılama başlayacak
Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:41
Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza         
22:13
Mesut Özil, verdiği Mesut Özil, verdiği "Kadıköy" cevabıyla transfer sinyalini çaktı! F.Bahçeli taraftarları coşturdu         
22:02
Rusya'da askeri konvoyun arasına dalan kamyon dehşet saçtı: 4 ölü, 45 yaralı Rusya'da askeri konvoyun arasına dalan kamyon dehşet saçtı: 4 ölü, 45 yaralı         
21:45
Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi         
21:06
Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı         
20:54
Ezber bozan araştırma! Koronavirüsün Kasım 2019'dan bu yana İtalya'da var olduğu ortaya çıktı Ezber bozan araştırma! Koronavirüsün Kasım 2019'dan bu yana İtalya'da var olduğu ortaya çıktı         
20:19
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a zehir zemberek sözler: Haddini bileceksin G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a zehir zemberek sözler: Haddini bileceksin         
20:09
Survivor'da Survivor'da "Cemal Hünal diskalifiye oldu" iddiası         
17:45
Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu         
15:29
Nagehan Alçı'nın Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez         
14:48
Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak         
14:01
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Türkiye'de Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk mRNA aşısının yazın kullanıma sunulması planlanıyor Türkiye'de Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk mRNA aşısının yazın kullanıma sunulması planlanıyor         
11:39
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 23:19:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei