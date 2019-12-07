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Konyaspor, Gaziantep FK maçına hazır

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor, Gaziantep FK maçına hazır, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, takım hazırlıklarını maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koşu hareketleriyle başladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Marko Jevtovic ile Ertuğrul Taşkıran'ın yanı sıra 18 Yaş Altı Milli Takımı'nda bulunan Ali Karakaya'nın forma giyemeyeceği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda yarın saat 14.00'da başlayacak İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

İttifak Holding, Konyaspor, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 07:40 Kaynak: AA
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