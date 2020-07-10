Konyaspor, Gaziantep FK maçının tekrar edilmesini istedi - Son Dakika

Konyaspor, Gaziantep FK maçının tekrar edilmesini istedi

İTTİFAK Holding Konyaspor, Süper Lig'in 31'inci haftasında dün akşam deplasmanda 3-1 kaybettikleri Gaziantep FK maçının 84'üncü dakikasındaki penaltı pozisyonda, hakem Hüseyin Gökçek'in kural hatası yaptığını belirterek, maçın tekrarlanmasını talep etti.

İTTİFAK Holding Konyaspor, Süper Lig'in 31'inci haftasında dün akşam deplasmanda 3-1 kaybettikleri Gaziantep FK maçının 84'üncü dakikasındaki penaltı pozisyonda, hakem Hüseyin Gökçek'in kural hatası yaptığını belirterek, maçın tekrarlanmasını talep etti.

İttifak Holding Konyaspor, resmi internet sitesinde yayınladığı açıklamada, Gaziantep FK maçında kural hatası yapıldığını ileri sürerek karşılaşmanın tekrar edilmesi gerektiğini savundu. Açıklamada, mücadelenin 84'üncü dakikasında Volkan Fındıklı'nın pozisyonuyla ilgili penaltı verilen karara değinilerek Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) yayınladığı 2019-2020 oyun kurallarında her şeyin açık ve net olduğu belirtildi. IFAB tarafından yayınlanan kuralların tek tek anlatıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hakem Hüseyin Göçek burada kesinlikle kural hatası yapmıştır. Kural tartışmaya ve yoruma mahal vermeyecek kadar açıktır. Hakem hatasından bahsetmek de mümkün değildir. VAR incelemesi, pozisyonu tüm açıklığı ile görme, dolayısı ile topun oyuncumuzun ayağından geldiğini de açıkça görme imkanı tanımaktadır. Hakem bu durumu şüphesiz açıkça görmesine rağmen hatalı karar vererek hakem hatası değil kural hatası gerçekleştirmiştir. Kulübümüz böylesine hayati bir müsabakada yapılan kural hatası yüzünden kazanacağı maçı mağlubiyetle tamamlamak zorunda kalmıştır. Hüseyin Göçek daha önce de maçlarımızda tartışmalı kararlara imza atmıştır. Burada karşılaşmanın hakemiyle ilgili çok ağır ifadeler kullanabilirdik ancak tek derdimiz hakkımızı aramak ve nihayetinde adaletin gecikmeden bir an önce tecelli etmesidir.

İttifak Holding Konyaspor Kulübü olarak maçın kesinlikle tekrar edilmesini, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu üyelerinin de ellerini vicdanlarına koyarak ivedi ve adil şekilde karar vermelerini bekliyoruz."

Konyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacaklarını bildirdi.


İttifak Holding, Gaziantep, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Konyaspor, Gaziantep FK maçının tekrar edilmesini istedi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:16 İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:45 Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 08:25 Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi 02:27 Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı 01:43 Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı 00:08 ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir 22:38 Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
19:10
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
18:13
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
17:31
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
17:31
Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu
17:02
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
16:16
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
15:37
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
15:36
iPhone ve iPad'lerde uygulamalar çöktü
15:29
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
14:51
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 19:26:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaspor, Gaziantep FK maçının tekrar edilmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]