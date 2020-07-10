Konyaspor, Gaziantep FK maçının tekrar edilmesini istedi

İTTİFAK Holding Konyaspor, Süper Lig'in 31'inci haftasında dün akşam deplasmanda 3-1 kaybettikleri Gaziantep FK maçının 84'üncü dakikasındaki penaltı pozisyonda, hakem Hüseyin Gökçek'in kural hatası yaptığını belirterek, maçın tekrarlanmasını talep etti.

İttifak Holding Konyaspor, resmi internet sitesinde yayınladığı açıklamada, Gaziantep FK maçında kural hatası yapıldığını ileri sürerek karşılaşmanın tekrar edilmesi gerektiğini savundu. Açıklamada, mücadelenin 84'üncü dakikasında Volkan Fındıklı'nın pozisyonuyla ilgili penaltı verilen karara değinilerek Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) yayınladığı 2019-2020 oyun kurallarında her şeyin açık ve net olduğu belirtildi. IFAB tarafından yayınlanan kuralların tek tek anlatıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hakem Hüseyin Göçek burada kesinlikle kural hatası yapmıştır. Kural tartışmaya ve yoruma mahal vermeyecek kadar açıktır. Hakem hatasından bahsetmek de mümkün değildir. VAR incelemesi, pozisyonu tüm açıklığı ile görme, dolayısı ile topun oyuncumuzun ayağından geldiğini de açıkça görme imkanı tanımaktadır. Hakem bu durumu şüphesiz açıkça görmesine rağmen hatalı karar vererek hakem hatası değil kural hatası gerçekleştirmiştir. Kulübümüz böylesine hayati bir müsabakada yapılan kural hatası yüzünden kazanacağı maçı mağlubiyetle tamamlamak zorunda kalmıştır. Hüseyin Göçek daha önce de maçlarımızda tartışmalı kararlara imza atmıştır. Burada karşılaşmanın hakemiyle ilgili çok ağır ifadeler kullanabilirdik ancak tek derdimiz hakkımızı aramak ve nihayetinde adaletin gecikmeden bir an önce tecelli etmesidir.

İttifak Holding Konyaspor Kulübü olarak maçın kesinlikle tekrar edilmesini, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu üyelerinin de ellerini vicdanlarına koyarak ivedi ve adil şekilde karar vermelerini bekliyoruz."