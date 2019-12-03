Son Dakika › Spor › Konyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
Konyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına başladı
6 saat önce
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:16 Kaynak: AA
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.
Öte yandan tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic ve Ertuğrul Taşkıran antrenmana katılmazken, Ali Turan ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı: Ofsaytı neden bileyim ki Harcama limitini aşan Fenerbahçe'ye puan silme cezası verilebileceği iddia edildi Tonlarca ağırlığındaki kaya, mahallenin futbol sahasına yuvarlandı Eşinden sokak ortasında şiddet gören kadın kocasının evine geri döndü