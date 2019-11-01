Son Dakika Haberleri: Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, yarın iç sahada Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, yarın iç sahada Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sağanak altında hazırlıklarını sonlandıran yeşil-beyazlı ekipte sakat ve cezalı oyuncunun bulunmadığı öğrenildi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:10 Kaynak: AA
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