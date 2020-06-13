Konyaspor, Gençlerbirliği maçına hazır

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Gruplar halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, topla oyun ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Öte yandan, yeşil-beyazlılarda kırmızı kart cezalıları Ömer Ali Şahiner ve Nejc Skubic yarınki mücadelede forma giyemeyecek.
Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak Gençlerbirliği- İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını, hakem Alper Ulusoy yönetecek