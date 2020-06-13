Konyaspor, Gençlerbirliği maçına hazır

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, topla oyun ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Öte yandan, yeşil-beyazlılarda kırmızı kart cezalıları Ömer Ali Şahiner ve Nejc Skubic yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak Gençlerbirliği- İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını, hakem Alper Ulusoy yönetecek





Haber Yayın Tarihi:

Son Dakika

Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et

Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor

Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek

Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı

Vodafone Park'ta ilk 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta sürpriz isimler var

Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim

Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi

Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı

Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur

Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi

Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı

Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan

ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu

Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz