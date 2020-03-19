Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

- Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

- Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

KONYA - Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'in 27. hafta maçında 22 Mart Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Konyaspor, günü öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla değerlendirdi. Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Faruku Miya, Marin Anicic ile Serkan Kırıntılı katılmadı. Kar yağışı altında yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, çabukluk hareketleri ve gol çalışması ile devam etti. Taktik çalışmanın ardından gerçekleştirilen çift kale maç ile antrenman sona erdi.

Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:03 Kaynak: İHA

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