Son Dakika Haberleri: Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Haber

Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

1 saat önce

Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 20 Eylül Cuma günü Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 20 Eylül Cuma günü Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Yukatel Denizlispor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen oyuncuların salonda yenileme çalışması yaptığı, tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Fallou Diagne ve Paolo Hurtado'nun ise takımdan ayrı çalıştığı bildirildi

Antrenman, pas çalışması ve takımlar halinde oynanan oyunlarla tamamlandığı kaydedildi.

Konyaspor, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Haftalık burç yorumları 16-22 Eylül: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Ünlü isimler, dördüncü kez kansere yakalanan Neslican Tay için tek yürek oldu Beğendiği aracı kontrol eden vatandaş, bir anda yola savruldu Türkiye ve ABD, güvenli bölgede 5. devriyesini başlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 15:18:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]