Son Dakika Haberleri: Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
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Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

1 saat önce

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek galibiyet hasretine son veren Konyaspor, 5. haftada yine deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek galibiyet hasretine son veren Konyaspor, 5. haftada yine deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmanda Yukatel Denizlispor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaparken, tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Fallou Diagne ve Paolo Hurtado takımdan ayrı çalıştı. Denizlispor maçında forma giymeyen oyuncular koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı pas çalışması ve pas oyunuyla devam ettirdi. Antrenman 4'erli 3 takım halinde oynanan oyun ile sona erdi. - KONYA

Denizlispor, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:34 Kaynak: İHA
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