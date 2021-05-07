Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadelede Arda Kardeşler düdük çalacak.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Tedavilerine devam edilen oyunculardan Alper Uludağ , Deni Milosevic, Zymer Bytyqi, Samuel Eduok, Artem Kravets ve Marin Anicic'in yanı sıra sarı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Konyaspor , Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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