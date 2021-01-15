Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Maç öncesi son antrenman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmayla tamamlandı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak İttifak Holding Konyaspor-Göztepe karşılaşmasını, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

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