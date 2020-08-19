- Konyaspor güç depoluyor

KONYA - Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig 2020-2021 sezonu hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Konyaspor, güne sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 5'erli 4 gruba ayrılan oyuncular, kurulan parkurlarda dönüşümlü olarak kuvvet ve çabukluk çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.