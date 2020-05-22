Konyaspor, günü tek antrenmanla değerlendirdi

Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasının ardından topla oyunla sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, üç günlük iznin ardından 26 Mayıs Salı günü hazırlıklarına devam edecek.