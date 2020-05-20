Konyaspor, hazırlıklarına akşam idmanıyla devam etti

Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyarak hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve şut çalışmasıyla devam eden idman, gruplar halinde gerçekleştirilen topla oyunla sona erdi.

Öte yandan takımdan ayrı çalışan ve tedavi olan Volkan Fındıklı ile Farouk Miya antrenmana katılmadı.