Konyaspor, İbrahim Sehic ve Muhammet Demir ile anlaştı

İTTİFAK Holding Konyaspor, kaleci İbrahim Sehic ve golcü futolcu Muhemmet Demir ile anlaşma sağladı. İki oyuncunun da bugün Konya'ya gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde sürdüren Konyaspor'da iç ve dış transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Yeşil beyazlıların iç transferde sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Uğur Demirok ile yeniden anlaşmaya vardığı öğrenildi.