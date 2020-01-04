Konyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Konyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak olan Konyaspor, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Konyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak olan Konyaspor, ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü.


Süper Lig'in ilk yarısında beklenen performansın altında kalan ve ikinci yarıya takviyeli bir kadroyla girmeye hazırlanan Konyaspor, Antalya kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada ameliyat olan Ferhat Öztorun ve grip olan Sukubic katılmadı. Henüz kampa dahil olmayan Mia da, yarın Antalya'ya gelerek kampa katılacak. Bu isimlerin yanı sıra kadroda olmasına karşın, lisans çıkartılmayan Uğur Demirok, Diagne'nin takımdan ayrılmasının ardından yeniden kadroya dahil edildi. Aynı şekilde kadroda olmasına karşın, ismi bildirilmeyen bir başka isim olan Zuta da, ikinci yarı kadrosunda kendisine yer buldu.


"Her şey çok daha iyi olacak"


İdman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yapan Teknik Direktör Aykut Kocaman, kötü bir ilk yarı geçirdiklerini belirterek, "Ancak yeni yılda kendinize inanın. İkinci yarıda bizim için her şey çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.


Antalya kampı boyunca sabahları güç ve kondisyon, akşamları ise taktik ağırlıklı çalışacak olan Konyaspor, salı günü Bursaspor'la, perşembe günü Altınordu'yla ve cumartesi günü de Ümraniyespor'la hazırlık maçı yapacak. Öte yandan Konyaspor'da Sportif Direktör olarak göreve getirilen Mehmet Yıldırım da antrenmanı takip etti. Yeşil-beyazlılar yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - ANTALYA

Konyaspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 07:28 Kaynak: İHA
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