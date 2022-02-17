Konyaspor ile Kasımpaşa 22. randevuda - Son Dakika

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın iç sahada oynayacağı Kasımpaşa ile ligde 22. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda Konya ekibinin 9'a 5 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Konyaspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Yarın saat 19.00'da Konya Büyükşehir Stadı'nda başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Konyaspor geride kalan 25. hafta sonunda bir maç eksiğiyle 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 48 puan toplarken, Kasımpaşa da 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 28 puan topladı. Maç öncesinde yeşil-beyazlılar 2. sırada, İstanbul ekibi ise 14. sırada yer alıyor.

22. RANDEVU

Konyaspor ile Kasımpaşa, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 22. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 21 maçta Konyaspor 9 kez sahadan galip ayrılırken, Kasımpaşa ise 5 defa rakibini mağlup etti. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 35 kez gol sevinci yaşarken, Kasımpaşa 27 defa fileleri havalandırdı.

İki takım Konya'da 10 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor bu maçlarda 7 kez rakibini mağlup ederken, 1 maçtan yenilgiyle ayrıldı, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 18 kez gol atma başarısı gösterirken, Kasımpaşa 10 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle bitmişti.

ÜMİT ÖZTÜRK DÜDÜK ÇALACAK

Konyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Hakan Karabalcık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. Denizli bölgesi hakemi olan Ümit Öztürk Süper Lig'de 100 maç yönetti. Bu maçların 47'sini ev sahibi, 30'unu ise deplasman takımları kazandı. 23 maç ise berabere sona erdi.

Ümit Öztürk en son Konyaspor'un 29 Aralık 2019 tarihinde Süper Lig'de oynadığı ve 2-1 mağlup olduğu Alanyaspor maçında görev aldı.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)