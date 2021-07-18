Konyaspor, ilk etap kampını tamamladı

Konyaspor kafilesi, 2 günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışmaları için 21 Temmuz Çarşamba günü Erzurum 'da toplanacak ve buradaki ilk antrenmanını 22 Temmuz Perşembe günü yapacak.

Çabukluk hareketleri ve topla oyunla devam eden idman, koşu çalışmasıyla sona erdi.

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