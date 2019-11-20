Son Dakika Haberleri: Konyaspor kaptanı Ali Çamdalı burnundan ameliyat edildi
Son Dakika Spor Konyaspor kaptanı Ali Çamdalı burnundan ameliyat edildi - Son Dakika Spor

Konyaspor kaptanı Ali Çamdalı burnundan ameliyat edildi

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor'da takım kaptanı Ali Çamdalı, burnundan ameliyat edildi.

Konyaspor kaptanı Ali Çamdalı burnundan ameliyat edildi, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor'da takım kaptanı Ali Çamdalı, burnundan ameliyat edildi.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, dün akşamki antrenmanda takım arkadaşıyla girdiği mücadelede burnuna darbe alan Ali Çamdalı'nın çalışmayı yarıda bıraktığı belirtildi.

Burnunda açılma ve kırık tespit edilen deneyimli futbolcunun Konya Medicana Hastanesinde Prof. Dr. Kayhan Öztürk tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edildiği belirtilen açıklamada, "Kulüp doktorumuz Abdülaziz Türksoylu, bu sabah taburcu edilen kaptanımız Ali Çamdalı'nın 1 hafta sonra maske ile takımla çalışmalara başlamasının öngörüldüğünü açıkladı." ifadesine yer verildi.

İttifak Holding, Ali Camdali, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manchester United, Edin Dzeko'yu transfer etmek istiyor!
Lukas Podolski, Polonya'ya transfer olup dönerci açacak! Rıza Durmisi: Fenerbahçe beni istiyor Beşiktaş, Karius'u Liverpool'a gönderme kararı aldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 21:35:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konyaspor kaptanı Ali Çamdalı burnundan ameliyat edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]