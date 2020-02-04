Konyaspor kaptanı Selim Ay: "Ligde hak etmediğimiz bir yerdeyiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor kaptanı Selim Ay: 'Ligde hak etmediğimiz bir yerdeyiz' - Son Dakika Spor

Konyaspor kaptanı Selim Ay: "Ligde hak etmediğimiz bir yerdeyiz"

6 saat önce

Konyaspor forması altında geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında 200'üncü resmi maçına çıkan başarılı defans oyuncu Selim Ay, "Sezona büyük umutlarla başladık.

Konyaspor kaptanı Selim Ay:

Konyaspor forması altında geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında 200'üncü resmi maçına çıkan başarılı defans oyuncu Selim Ay, "Sezona büyük umutlarla başladık. Herkesin bildiği tek şey; Konyaspor kesinlikle hak etmediği bir yerde. Şu an bulunduğumuz durumu kimse hayal etmiyordu. Bizimle aynı puana sahip takımlara baktığınız zaman Konyaspor tamamen derli toplu, düzenli, saha içerisinde ne yaptığını bilen bir takım görüntüsünü yine veriyor. Sadece bu iyi tarafımızı sonuca yansıtamıyorduk ama bunu geride bıraktığımıza inanıyorum. Tabii ki de şu an hiçbir şey bitmiş değil. Daha bir galibiyet aldık. Bu galibiyete özlemle beklediğimiz bir galibiyet olduğu için çok sevindik. İnşallah dediğim gibi bu durum başarıya giden yolda sancılı süreçte bir anı, ileride de bahsedeceğimiz, ders çıkarttığımız bir dönem olarak kalacaktır" dedi.


"BU DURUMDAN BİRLİK VE BERABERLİKLE ÇIKACAĞIZ"


Bu durumdan birlik ve beraberlik içinde hareket ederek çıkacaklarına inandıklarını belirten tecrebüle futbolcu, "Bence en büyük etken birlik-beraberlik. Burada birçok zorluğu gördüm. Bu bir bahane değil ama tabii ki de başarımızı istemeyenler, başardığımızda mazeretler bulanlar, bizi karıştırmak isteyenler olacak ama her zaman söylüyorum ve bıkmadan yine söyleyeceğim. Bunu laf olsun diye de demiyorum. 11'inci yılıma girdim. Bu süre içerisinde her şeyi gördüm, yaşadım. Tek söyleyeceğim böyle durumlardan birlik ve beraberlikle hareket edildiğinde çıkılacağıdır çünkü böyle olunca daha da büyüyor ve güçleniyoruz" diye konuştu.


"LİGİN ZİRVESİNDE OLAN KONYASPOR İZLETTİRMEK İSTİYORUZ"


Ligin 2'nci yarısındaki beklentilerini de ifade eden Selim Ay, "Bu sancılı süreçte illaki sıkıntılar olacak. Konyaspor her zaman, her takımın çekindiği bir ekip ve deplasman. Üst sıraları zorlayacak bir takımız. İnşallah ikinci devrede herkesin istediği, özlediği ve ligin zirvesinde olacak bir Konyaspor izlettirmek istiyoruz. Buna da inanıyoruz. Bu iş hava meselesi. Güzel sonuçlar alacağız ve yolumuza daha iyi bir Konyaspor olarak devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


"TARAFTARIMIZ BİZİ HER KOŞULDA DESTEKLEDİ"


Taraftarların her ne olursa olsun kendilerinden desteklerini esirgemediklerinin altını çizen Selim Ay, "Taraftarlarımız, zaten ellerinden geleni yapıyorlar. Bu zamana kadar bizi her koşulda desteklediler. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Çok puan alan alamadığımız, hatta iç sahada uzun kazanamama serisi yaşadığımız dönemde de yanımızda oldular. Desteklerini esirgemiyorlar. Bu da inanmışlıklarından kaynaklanıyor. İnanmaya devam etsinler. Allah'ın izniyle ve birliktelikle Konyaspor'u çok daha iyi yerlere taşıyacağız" dedi.


"AYKUT HOCA HAK EDENE FORMAYI VERİR"


Teknik direktör Aytuk Kocaman ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Ay, "Baktığınız zaman Aykut hoca çok sabırlı ve istikrara önem veren bir teknik adam. Kendisinin ilk geldiği dönemde oynuyordum. Sonra takım iyi gitti, 3'üncü oldu, kupa aldı bende forma şansı bulamadım. Eleştirecek biri varsa o da ben olmalıyım, diyorum ama hoca kesinlikle adaletli ve hak edene formayı veren, olumlu düşünen, pozitif bir insan. Konyaspor camiası için Allah onu başımızdan eksik etmesin diyorum" ifadelerini kullandı.


Ronaldo'nun müthiş ocak ayı performansını izliyoruz;





Antalyaspor, Konyaspor, Selim Ay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

F.Bahçe'den ayrılan Moses, Slimani, Frey ve Ayew, yeni takımlarında parladılar
Neymar'ın, hakem Jerome Brisard'a ettiği küfür kameralara yansıdı Umut Nayir, Football Manager oyununda Beşiktaş'ı yönetti Fenerbahçe, Alper Potuk'u TFF'ye bildirilen listeye dahil etmedi

Son Dakika Haberleri
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı
20:41 Didem Soydan'ın ayna karşısındaki bikinili pozu çok konuşuldu
20:31 Survivor finalisti Sema Aydemir müzik dünyasına adım attı
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 21:41:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaspor kaptanı Selim Ay: "Ligde hak etmediğimiz bir yerdeyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]