Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Antrenman, taktik ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Tedavilerine devam edilen Farouk Miya ve Marin Anicic ise fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

İttifak Holding, Konyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 07:16 Kaynak: AA
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