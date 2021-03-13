Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 15 Mart Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Topla oyunla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Antrenmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Marin Anicic ve Barış Yardımcı katılmadı.
Kaynak: AA
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