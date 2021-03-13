Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ , Marin Anicic ve Barış Yardımcı katılmadı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İttifak Holding Konyaspor , Süper Lig'in 30. haftasında 15 Mart Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Uğur Şahin'den korona salgınına ilişkin endişelendiren açıklama: Bu en kötüsü değil, gelecek için hazırlıklı olmalıyız