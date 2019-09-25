Son Dakika Haberleri: Konyaspor, kayseri maçının hazırlıklarını tek eksikle sürdürdü
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Konyaspor, kayseri maçının hazırlıklarını tek eksikle sürdürdü

1 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını tek eksikle sürdürdü.

Konyaspor, kayseri maçının hazırlıklarını tek eksikle sürdürdü, System.String[]
İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını tek eksikle sürdürdü.
29 Eylül Pazar günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman, salonda yapılan core ısınma ve ağırlık çalışması ile başladı. Sahada gerçekleştirilen çabukluk hareketleri ve topla oyun ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi.
Antrenmana tedavisine devam edilen Marko Jevtovic katılmazken, Ali Çamdalı ve Paolo Hurtado takımdan ayrı olarak fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylar


İstikbal Mobilya, İttifak Holding, Kayserispor, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:14 Kaynak: DHA
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