Konyaspor, kayseri maçının hazırlıklarını tek eksikle sürdürdü
1 saat önce
İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını tek eksikle sürdürdü.
İttifak Holding Konyaspor Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:14 Kaynak: DHA
, İstikbal Mobilya Kayserispor
maçının hazırlıklarını tek eksikle sürdürdü.
29 Eylül
Pazar günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Kayacık
Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde yapılan antrenman, salonda yapılan core ısınma ve ağırlık çalışması ile başladı. Sahada gerçekleştirilen çabukluk hareketleri ve topla oyun ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi.
Antrenmana tedavisine devam edilen Marko Jevtovic katılmazken, Ali Çamdalı ve Paolo Hurtado takımdan ayrı olarak fizyoterapist gözetiminde çalıştı.
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Antrenmandan detaylar
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