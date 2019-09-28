Konyaspor Kayserispor 25.randevuda

Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper lig tarihinde 25. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor 3 puan mücadelesi verecek. Konyaspor ile Kayserispor, bugüne kadar Süper Lig'de 24 kez karşılaştı. 9 maç berabere biterken İstikbal Mobilya Kayserispor 7 kez, Konyaspor ise 8 kez kazandı. Bu maçlarda Konyaspor 26 gol atarken Kayserispor ise 21 golle karşılık verdi. İki takım arasında en farklı galibiyetler 3-0'lık sonuç oldu. Her iki takımın da birbirine karşı 3-0'lık galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki 3 maçta gol sesi çıkmadı.

Konya'da oynanan 12 Süper Lig maçında ev sahibi ekip 6 kez kazandı. İstikbal Mobilya Kayserispor ise 2 kez kazandı. 4 maç da berabere bitti. Sarı kırmızılılar, deplasmanda 2010-2011 ve 2018-2019 sezonunda galip geldi. Her iki maçın da skoru sarı kırmızılılar lehine 1-0 sonuçlanmıştı. Konya'daki 12 maçta ev sahibi ekip, 13 gol atarken Kayserispor ise 5 gol atabildi. Konyaspor, sahasında oynadığı maçların 4'ünde gol atma başarısı gösteremezken, Kayserispor ise 7 maçta rakibine gol atamadı. Konyaspor, 3 maçta 1'den fazla gol atarken, Kayserispor ise rakibine Konya'da bir maçta 1'den fazla gol atamadı.

Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında oynanan 24 Süper Lig maçı ve bu maçlarda sonuçlar şöyle:

2018/2019 Konyaspor-Kayserispor 0-1

2018/2019 Kayserispor-Konyaspor 0-2

2017/2018 Konyaspor-Kayserispor 2-0

2017/2018 Kayserispor-Konyaspor 2-1

2016/2017 Kayserispor-Konyaspor 2-1

2016/2017 Konyaspor-Kayserispor 1-0

2015/2016 Konyaspor-Kayserispor 1-0

2015/2016 Kayserispor-Konyaspor 1-1

2013/2014 Konyaspor-Kayserispor 3-0

2013/2014 Kayserispor-Konyaspor 0-0

2010/2011 Kayserispor-Konyaspor 1-3

2010/2011 Konyaspor-Kayserispor 0-1

2008/2009 Kayserispor-Konyaspor 1-1

2008/2009 Konyaspor-Kayserispor 0-0

2007/2008 Kayserispor-Konyaspor 3-0

2007/2008 Konyaspor-Kayserispor 1-1

2006/2007 Kayserispor-Konyaspor 2-1

2006/2007 Konyaspor-Kayserispor 1-1

2005/2006 Konyaspor-Kayserispor 1-0

2005/2006 Kayserispor-Konyaspor 1-0

2004/2005 Konyaspor-Kayserispor 3-1

2004/2005 Kayserispor-Konyaspor 2-2

1992/1993 Konyaspor-Kayserispor 0-0

1992/1993 Kayserispor-Konyaspor 1-1

(İHA)