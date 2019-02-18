Son Dakika Haberleri: Konyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Konyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

1 saat önce

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Konyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı pas çalışmalarıyla devam ettirdi.

Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 4'e 2 pas çalışması ve topla oyunun arıdından, çift kale maç ile idmanı tamamladı.

Tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Paolo Hurtado, Fallou Diagne ve Jens Jonsson antrenmana katılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:30 Kaynak: AA

Atiker Konyaspor, Kayserispor, Spor
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