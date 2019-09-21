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Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

10 dakika önce

Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Günü tek antrenmanla geçiren takım çalışmalarına 24 Eylül Salı günü devam edecek.

Süper Lig'in 5. hafta açılış maçında deplasmanda 10 kişi kalan rakibi Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Konyaspor yaptığı antrenmanla Kayserispor ile oynayacağı 6. hafta maçının hazırlıklarına başladı. Takımda Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Fallou Diagne ve Paolo Hurtado takımdan ayrı çalıştı. Diğer oyuncular koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı 7'ye 4 topla oyunla devam ettirdi. Tempolu koşu çalışması ve 4'e 4 maçlarla antrenman tamamlandı.

Konyaspor, 24 Eylül Salı günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.

(İHA)

Kayserispor, Konyaspor, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:35 Kaynak: İHA
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