Konyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Etti
1 saat önce
- Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam ettiKONYA - Atiker Konyaspor, 24 Şubat Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor ile iç sahada oynayacağı 23. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.
- Konyaspor
, Kayserispor
maçı hazırlıklarına devam etti
KONYA - Atiker Konyaspor
, 24 Şubat Pazar günü İstikbal Mobilya
Kayserispor ile iç sahada oynayacağı 23. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Aykut Kocaman
yönetiminde Kayacık
Tesisleri'nde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner
, Jens Jonsson ve Fallou Diagne
katılmadı. Antrenmanda Paolo Hurtado takımdan ayrı olarak fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde, Selim Ay
ise çalışmanın tamamında takımla çalıştı. Salonda yapılan CORE ısınma ve kuvvet çalışması ile başlayan antrenman sahada çabukluk hareketleri ve topla oyun ile devam etti. Oyuncular antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:31 Kaynak: İHA
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