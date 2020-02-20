Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

7 saat önce

Konyaspor ligin 23. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Konyaspor ligin 23. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Konyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Kayacık Tesislerinde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana tedavisine devam edilen Marin Anicic katılmazken, Faruku Miya ve Ali Karakaya takımdan ayrı fizyoterapist Salih Kırışka ile çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ve 5'e 2 ile devam etti. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

(İHA)

Kayserispor, Konyaspor, Kayacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:10 Kaynak: İHA
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