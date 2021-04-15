Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, 40 puanla 12. sırada girdiği Süper Lig'in 35. haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlı takım, karşılaşmanın son çalışmasını Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yaparak hazırlıklarını tamamladı.

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