"Konyaspor kazanmayı hak etti"

Konyaspor'a sahasında 4-1 mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor'un kazanmayı hak ettiğini belirtti. Maçın hakemi Serkan Tokat'a da değinen Özdeş, "Bu sezon 3 maç yönetti, 2'si Kasımpaşa maçı. Başka hakem mi kalmadı?" ifadelerini kullandı.

Taraftarı önünde Konyaspor'u konuk eden ve sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bugün kaybetmeyi hak ettiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Özdeş, "Oyunun bütününe baktığımızda, ilk golü yediğimiz ana kadar takım çok iyi oynadı. Hem topa sahip olduk hem de kanatlarda etkili olmaya çalıştık. Değerlendirmemiz lazımdı. Öne geçen taraf olmalıydık. Daha sonra yan hakemin bayrak kaldırıp VAR'ın verdiği bir gol, sonrasında penaltıdan gelen bir gol oldu. Pavelka'nın 10 dakika sakat oynaması da bizi etkiledi. Çok üretken olmasak da ikinci yarının başında daha baskılı olduk ama Konyaspor da bu sefer kontrataklarla pozisyon yakaladı. Penaltı kullanıldı, VAR tekrarlattı. 4-1'den sonraki oyunun tamamını sorgulayabilirim, Konyaspor farkı da açabilirdi. Bizim cılız girişimlerimiz vardı. Konyaspor maçı kazanmayı hak etti" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE BAŞKA HAKEM Mİ YOK?"

Maçın hakemi Serkan Tokat'ın yönetimiyle ilgili olarak da konuşan Özdeş, "Maçın hakeminin takdir haklarıyla ilgili tedirginlik oldu. Bu sezon 3. maçını yönetmiş ve Kasımpaşa'nın 2. maçını yönetiyor. Türkiye'de başka hakem mi yok. Bu haftanın en zorlu maçlarından birisiydi bu. Takımımızın hayali var. Alanyaspor maçında 0-0'ken Thiam'a atılan bir dirsek vardı, VAR'a bile bakmadı. 7 haftada 2. Kez bizim maçımıza verilmesi yanlış. Buna dikkat etmek gerekiyor. 4 maçlık periyot oyun olarak iyi geçti. Milli maç arası var ve daha sıkı 4 maçlık bir periyota başlayacağız. Lig devam ediyor. Takımımız bu dalgalanmaları yaşamıştı geçmişte de. Sonuç alan bir Kasımpaşa olacak" diye konuştu.

"3 GOLDE DE TOPU BİZ KAPTIRDIK"

Oluşan skorun göze hoş gelen futbola da sebep olduğunu söyleyen Kemal Özdeş, "Antalya maçında da zorunlu 3 değişiklik yapmıştık. Bugün yediğimiz golleri savunma kaynaklı olarak görmüyorum. Elbette ilk gol yenmemesi gereken bir goldü. Yediğimiz 3 golde de topun sahibi bizken topu kaptırıp hatayı biz yapıyoruz. Bu maçta gol yememeyi hayal ettim çünkü takımım bundan önceki 3 maçta sadece 1 gol yemişti. Futbol 2 taraflı bir oyun. Hem bunu yapıp hem gol yememek gerekiyor. Bunu başardığımızda takımımız üretken de olabilir. Bunu gerçekleştirecek gücümüz var ve bunun için de çabalayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan/İHA)