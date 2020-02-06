Konyaspor kötü gidişi sonlandırmak amacında - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor kötü gidişi sonlandırmak amacında - Son Dakika Spor

Konyaspor kötü gidişi sonlandırmak amacında

6 saat önce

Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta sadece bir kez galip gelebilen İttifak Holding Konyaspor, bu hafta konuk edeceği Yukatel Denizlispor'u yenerek kötü gidişi sonlandırmayı hedefliyor.

Konyaspor kötü gidişi sonlandırmak amacında, System.String[]

Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta sadece bir kez galip gelebilen İttifak Holding Konyaspor, bu hafta konuk edeceği Yukatel Denizlispor'u yenerek kötü gidişi sonlandırmayı hedefliyor.

Ligin 7. haftasında İstanbul deplasmanında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup eden yeşil-beyazlılar, sonraki 13 karşılaşmada sadece bir kez 3 puana ulaştırken, 4 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Konya ekibi, bu sıkıntılı süreçteki tek galibiyetini ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında 90+2. dakikada bulduğu golle elde etti.

Ligde 21. haftaya 19 puanla 14. sırada giren yeşil-beyazlı ekip ara transfer döneminde Brezilyalı Rogerio Thuram ve Guilherme Sitya ile Slovak Robert Mak'ı renklerine bağladı.

2013-2014'ten bu yana Süper Lig'de kesintisiz mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, geçen sezonu 44 puanla 8. sırada tamamlamıştı.

Son 13 maç

İttifak Holding Konyaspor'un Süper Lig'de bu sezon oynadığı son 13 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

Hafta Maç Sonuç
8. Konyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor 0-2
9. Fenerbahçe - Konyaspor 5-1
10. Gençlerbirliği - Konyaspor 1-1
11. Demir Grup Sivasspor - Konyaspor 2-0
12. Konyaspor - Beşiktaş 0-1
13. Çaykur Rizespor - Konyaspor 3-1
14. Konyaspor - Gaziantep FK 0-0
15. Medipol Başakşehir - Konyaspor 1-1
16. Konyaspor - Trabzonspor 0-1
17. Aytemiz Alanyaspor - Konyaspor 2-1
18. MKE Ankaragücü - Konyaspor 0-1
19. Konyaspor - Galatasaray 0-3
20. Antalyaspor - Konyaspor 0-0

Selim Ay: "Çıkışa geçmek istiyoruz"

Yeşil-beyazlı takımın kaptanı Selim Ay, sezonun ilk yarısında hiç beklemedikleri bir performans gösterdiklerini vurgulayarak, ikinci yarıya MKE Ankaragücü karşısında aldıkları 3 puanla başlamanın kendilerine öz güven verdiğini söyledi.

Deneyimli oyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Deplasmanda golsüz berabere kaldığımız Antalyaspor maçında istediğimiz oyunu sahaya yansıtabildik. Maçta üstün olan taraf bizdik, galibiyeti hak etmiştik ama maalesef olmadı. Oynadığımız son 13 maçta tek galibiyet alabildik. Bu durum bizi fazlasıyla mutsuz ediyor. Ancak toparlanacağımıza inancım tam. Takımımız şu an gayet iyi, üzerimizdeki negatif enerjiyi çevirmek istiyoruz. Yeni katılan arkadaşlarımızla daha da güçlendik. Bu hafta sahamızda oynayacağımız Denizlispor maçıyla kötü gidişata son verip çıkışa geçmek istiyoruz. İnşallah bu da bizim çıkış maçımız olur."

İttifak Holding, Denizlispor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Falcao, sahada koşu çalışmalarına başladı
Beşiktaş, IFAB'tan Göztepe maçı hakkında görüş istedi Jose Mourinho, Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor Rıdvan Dilmen: MHK ve TFF'ye göre Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatası yok

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 17:58:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaspor kötü gidişi sonlandırmak amacında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]