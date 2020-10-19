Konyaspor Kulübü, Berna Gözbaşı için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Konyaspor Kulübü, Süper Lig'in 5. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşma sırasında tribünde yaşanan olayları kınadı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz hafta oynanan Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçını locadan izleyen Kayserispor Başkanı Sayın Berna Gözbaşı'nın kardeşi Ozan Gözbaşı'nın bir taraftar tarafından darp edilmesini, kızının ise yaşanan arbede nedeniyle baygınlık geçirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan menfur olayla ilgili Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Sayın Berna Gözbaşı ve kardeşi Ozan Gözbaşı başta olmak üzere tüm Gözbaşı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz."